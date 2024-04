Stand: 03.04.2024 11:44 Uhr Unfall im Berufsverkehr: Zwei Autos stoßen frontal zusammen

Am Mittwochmorgen sind zwei Autos in der Rotenburger Innenstadt frontal zusammengestoßen - beide Fahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben war ein 54-Jähriger in einer Kurve von seiner Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit einem anderen Pkw zusammen, der gerade an einer roten Ampel hielt. Für die Rettungs- und Räumungsarbeiten musste die Straße laut Polizei für zwei Stunden gesperrt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min