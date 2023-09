Stand: 13.09.2023 07:44 Uhr Unfall auf B71 bei Uelzen: Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß

Auf der Bundesstraße 71 bei Uelzen sind am Dienstagabend bei einem Frontalzusammenstoß zwei Männer tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war ein 23-Jähriger in einer Rechtskurve geradeaus weitergefahren und frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 78-Jährigen zusammengestoßen. Dessen Fahrzeug überschlug sich und kam im Seitenstreifen auf dem Dach zum Liegen. Das Auto des 23-Jährigen schleuderte durch die Wucht des Aufpralls an den Seitenrand. Beide Männer starben noch an der Unfallstelle. Es waren mehrere Ortsfeuerwehren, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Auch ein Kriseninterventionsteam und ein Notfallseelsorger wurden alarmiert. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

