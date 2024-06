Stand: 13.06.2024 14:40 Uhr Unfall auf A7: Pkw kollidiert mit Lkw - Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen ist ein Autofahrer auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Evendorf (Landkreis Harburg) und Bispingen (Heidekreis) mit einem Lkw kollidiert. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus geflogen worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der mittleren Fahrbahn in Richtung Hannover unterwegs, als ein Lkw plötzlich vom rechten Fahrstreifen zum Überholen ausscherte. Der Pkw-Fahrer wich aus, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem Lastwagen. Der Lkw-Fahrer des überholenden Lkw entfernte sich laut Polizei vom Unfallort. Die Autobahn war für mehrere Stunden in Richtung Süden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.06.2024 | 15:00 Uhr