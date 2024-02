Stand: 14.02.2024 10:59 Uhr Unbekannter schnappt sich Traktor von Hof und befreit Auto

Eine unbekannte Person hat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Trecker in Walsrode (Landkreis Heidekreis) von einem Hof gestohlen und damit ein Auto aus dem Matsch gezogen. Der Pkw hatte sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch augenscheinlich auf dem Feldweg festgefahren - nach der Aktion sei der Trecker dort zurückgelassen worden. Die Polizei stellte demnach auf dem Hof ein Pedelec sicher, dass mit der Aktion in Verbindung stehen soll. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter der Telefonnummer (05161) 486 40 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min