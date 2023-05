Stand: 19.05.2023 15:05 Uhr Unbekannte zünden Strohballen an: Rund 50.000 Euro Schaden

Unbekannte haben am Donnerstagabend auf einem Feld in Walsrode (Landkreis Heidekreis) Strohballen angezündet und dadurch einen Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei griff das Feuer auf anliegende Strohballen über und beschädigte zwei Lagerstätten. Demnach wurde bei dem Brand niemand verletzt. Wer Hinweise zu der Tat hat, soll sich unter der Telefonnummer (05161) 98 44 80 melden.

