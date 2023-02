Stand: 12.02.2023 18:50 Uhr Ukrainische Soldaten werden an Leopard-2-Panzern ausgebildet

Nach der Ankündigung Deutschlands, der von Russland angegriffenen Ukraine 14 Leopard-2--Panzer zu liefern, soll die Ausbildung ukrainischer Soldaten zeitnah in Munster beginnen. Das hat ein Sprecher des Verteidigungsministeriums dem NDR Niedersachsen bestätigt. Für den Leopard-2-Lehrgang sind nach Angaben der Bundeswehr etwa sechs Wochen vorgesehen. Die Ausbilder der Bundeswehr sollen auch von Reservisten unterstützt werden. Neben den geplanten 14 Kampfpanzern liefert Deutschland 40 Marder-Schützenpanzer an die Ukraine. Die Ausbildung an diesen Panzern in Munster hat bereits begonnen.

