Uelzen: Projekt autofreie Zone endet - kommt es wieder?

Heute endet die autofreie Zeit in Uelzens Innenstadt. Seit Mitte Juni waren die Marktstraßen am Wochenende für den Autoverkehr gesperrt. Die Maßnahme richtete sich ursprünglich vor allem gegen sogenannte Autoposer, die mit ihren Wagen lautstark in diesem Bereich unterwegs waren. Nach Angaben eines Polizeisprechers wird man die entsprechenden Straßen an diesem Wochenende besonders im Blick haben, um einer Rückkehr der Poser vorzubeugen. Ob die Uelzener Marktstraßen auch im nächsten Jahr an den Wochenenden - oder sogar ganzjährig - erneut zur autofreien Zone werden, darüber soll demnächst in den verschiedenen Gremien diskutiert werden. Zunächst werde die diesjährige Probephase analysiert, so eine Stadtsprecherin.

30.09.2021