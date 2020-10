Stand: 09.10.2020 08:25 Uhr Trasse zur Elbbrücke? Neu Darchau plant Bürgerbefragung

Der Gemeinderat von Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat am Donnerstagabend mehrheitlich für eine Bürgerbefragung in Sachen Elbbrücke gestimmt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Konkret geht es um Pläne des Landkreises Lüneburg, eine Trasse quer durch die Gemeinde zur künftigen Elbbrücke zu bauen. Wenn die Bürger die Pläne erneut ablehnen, will die Gemeinde mit allen möglichen Rechtsmitteln dagegen vorgehen. Nach Angaben von Neu Darchaus Bürgermeister Peter Dehde (SPD) soll die Bürgerbefragung möglichst noch in diesem Jahr durchgeführt werden.

Weitere Informationen Elbbrücke: Diskussion um Landkreis-Schreiben Ein Ende des Streits um die Elbbrücke bei Neu Darchau ist nicht in Sicht. Nun sorgt ein Schreiben für neue Aufregung, der Landkreis Lüneburg fordert Zugangsrecht zu Privatgrundstücken. (17.09.2020) mehr

