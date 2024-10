Stand: 22.10.2024 08:27 Uhr Transporter mit mehreren Autos brennt auf der A7

Auf der A7 in Richtung Hannover zwischen Evendorf und Bispingen (Heidekreis) hat in der Nacht zu Dienstag ein Autotransporter gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war der Transporter wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Auf dem Fahrzeug befanden sich mehrere Autos, die teilweise auch in Flammen aufgingen. Der Fahrer wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht verletzt. Während der Bergungsarbeiten war die A7 in Fahrtrichtung Hannover zwischen Evendorf und Bispingen (Heidekreis) bis zum frühen Morgen gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.10.2024 | 06:30 Uhr