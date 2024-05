Stand: 22.05.2024 19:00 Uhr Transporter kommt auf Gegenfahrbahn: 33-Jähriger stirbt

Bei einem Unfall im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist am Mittwoch ein 33-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er war am Vormittag mit einem Transporter auf der B216 Richtung Göhrde unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn kam, wie die Polizei mitteilte. Dabei kollidierte der Transporter mit dem Auflieger eines entgegenkommenden Lkw. Der 33-Jährige starb laut Polizei noch am Unfallort. Der 41-jährige Lkw-Fahrer kam infolge des Unfalls ins Schleudern und fuhr gegen einen Baum. Er erlitt schwere Verletzungen. Weshalb der Transporter-Fahrer auf die Gegenfahrbahn kam, ist den Angaben zufolge noch unklar. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle gerufen. Die B216 zwischen Metzingen und Göhrde war bis in den Abend gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min