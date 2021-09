Traditioneller Flohmarkt in Westerweyhe am Sonntag verboten Stand: 03.09.2021 14:57 Uhr Seit 14 Jahren gibt es im Uelzener Ortsteil Westerweyhe im Herbst einen Flohmarkt, auf dem Kinder ihre alten Spielsachen verkaufen. Dieses Jahr darf er nicht stattfinden - zumindest nicht am Sonntag.

Der Grund dafür ist, dass nach dem überarbeiteten Sonn- und Feiertagsgesetz Flohmärkte am Sonntag verboten sind. Dafür gibt es nur eine Ausnahme: wenn sämtliche Erlöse gespendet werden. Das trifft in Westerweyhe zwar für den Kuchen- und Bratwurstverkauf zu. Aber die Kinder, die Puppen, Brettspiele, Mini-Autos und anderes Spielzeug verkaufen, wollen mit dem Erlös ihr Taschengeld aufbessern.

Ohne Ausnahmegenehmigung fällt Flohmarkt ganz aus

Den Sinn und Zweck des Gesetzes kann die Stadt Uelzen nicht ganz nachvollziehen, wie eine Stadtsprecherin dem NDR in Niedersachsen sagte. Deswegen hat sie beim zuständigen Innenministerium in Hannover nachgehakt. Eine Antwort erwartet sie allerdings erst Anfang kommender Woche. Gibt es für den Flohmarkt keine Ausnahmegenehmigung, wird er nach Angaben des Organisators dieses Jahr komplett ausfallen. Denn so kurzfristig könne er nicht auf einen anderen Tag verschoben werden.

