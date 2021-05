Tourismus-Gesellschaften beklagen wenige Gäste im Nordosten Stand: 17.05.2021 14:49 Uhr Ausbleibende Gäste und schlechter Umsatz: Die Tourismus-Gesellschaften im Nordosten Niedersachsens haben nach dem ersten Öffnungs-Wochenende eine überwiegend ernüchterte Bilanz gezogen.

Ferienwohnungen und Hotels seien so gut wie leer geblieben, sagte Ulrich von dem Bruch von der Marketinggesellschaft Lüneburger Heide. Zudem habe sich die Testpflicht als Hürde erwiesen. Immer wieder hätten sich Restaurant-Gäste geweigert, vor dem Betreten der Lokalitäten einen Schnelltest zu machen. Sie durften dann nicht bedient werden und mussten wieder gehen.

Nur wenige Buchungen in der Heideregion

Auch für die nächsten Tage gibt es den Angaben zufolge kaum Buchungen für die Ferienwohnungen und Hotels der Heideregion. Von dem Bruch sagte, die Niedersachsen seien derzeit wohl noch etwas zurückhaltender. Das sei in der momentanen Situation aber natürlich besonders ungünstig, da gemäß der Corona-Verordnung keine Besucherinnen und Besucher aus anderen Bundesländern kommen dürfen.

Stade von Anzahl der Wohnmobilisten überrascht

Etwas positiver wird die Situation von der Stade Tourismus Gesellschaft beurteilt. Man sei überrascht, dass sich am vergangenen Wochenende viele Menschen kurzfristig auf den Weg gemacht hätten, sagte ein Sprecher. An der Elbe seien die Wohnmobilstellplätze schon gut belegt gewesen. Auch für das kommende Wochenende gebe es bereits einige Anfragen, wo man im Raum Stade in Ferienwohnungen und Hotels übernachten kann.

Noch keine Lockerungen im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Zusätzliche Probleme hat die Branche dagegen im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Dort sank die Inzidenz zwar am Montag den zweiten Tag unter 100. Laut der Marketinggesellschaft Wendland.Elbe kann die "Bundes-Notbremse" über Pfingsten aber wahrscheinlich noch nicht gelockert werden, da die Inzidenz hierzu an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegen muss. Selbst wenn der positive Trend bis Donnerstag anhalten sollte, wäre das für das Pfingstwochenende wahrscheinlich zu kurzfristig.

