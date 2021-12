Stand: 07.12.2021 11:12 Uhr Tote nach Corona-Ausbruch in Heim in Bad Bodenteich

Im Landkreis Uelzen gibt es einen weiteren folgenschweren Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim: Laut einem Bericht der "Allgemeinen Zeitung" sind in dem Heim in Bad Bodenteich drei Bewohner gestorben. Wie viele Menschen dort insgesamt infiziert sind, sei noch unklar. Seit Ende November ist auch eine Einrichtung im Wrestedter Ortsteil Stadensen von einem Ausbruch betroffen. Hier ist die Zahl der Todesopfer dem Bericht zufolge von drei auf vier gestiegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.12.2021 | 08:30 Uhr