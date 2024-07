Stand: 01.07.2024 15:11 Uhr Erneut Faulbrut bei Bienenvolk in Tostedt ausgebrochen

In Tostedt (Landkreis Harburg) ist nach Angaben des Landkreises bei einem weiteren Bienenvolk die Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Zur Bekämpfung der Bienenkrankheit tritt ab Dienstag daher ein weiterer Sperrbezirk mit einem Radius von zwei Kilometern rund um das betroffenen Volk in Kraft. Bereits im Mai war bei einem Bienenvolk eines Imkers in Tostedt die Krankheit festgestellt und ein Sperrbezirk verhängt worden. Innerhalb der Sperrbezirke müssen Bienenhalter das Veterinäramt über Anzahl und Standorte ihrer Völker informieren. Diese werden ab sofort sowie nach der Behandlung der Bienenkrankheit untersucht. Für Menschen und andere Tiere sei die Amerikanische Faulbrut ungefährlich, hießt es vom Landkreis.

