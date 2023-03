Stand: 03.03.2023 08:08 Uhr Toppenstedt: Auto brennt vor Wohnhaus komplett aus

Ein Feuer hat am Freitagmorgen ein Auto in Toppenstedt (Landkreis Harburg) komplett zerstört. Die Feuerwehr war gegen 4 Uhr alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte am Oberen Kirchweg ankamen, hätte der Wagen vor einem Wohnhaus schon komplett gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen, erklärte ein Polizeisprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.03.2023 | 07:30 Uhr