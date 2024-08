Stand: 05.08.2024 11:24 Uhr Tödlicher Treppensturz: Staatsanwaltschaft sucht konkreten Zeugen

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg sucht im Zusammenhang mit dem tödlichen Treppensturz im Uelzener Bahnhof nach einem bestimmten Zeugen. Vor drei Wochen soll in dem Bahnhof ein 18-jähriger Mann einen 55-Jährigen die Treppe hinunter gestoßen haben. Der jetzt gesuchte Zeuge soll damals an Gleis 301 des Bahnhofs gestanden und andere Passanten nach der Tat aufgefordert haben, den Beschuldigten zu ergreifen. Er habe ein rotes Hemd getragen. Die Staatsanwaltschaft bittet diesen Zeugen dringend, sich bei der Polizei Uelzen zu melden. Das 55 Jahre alte Opfer war damals noch im Bahnhof an seinen Verletzungen gestorben. Der 18-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.08.2024 | 13:30 Uhr