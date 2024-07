Stand: 19.07.2024 15:00 Uhr Nach tödlicher Gewalttat am Bahnhof Uelzen: Polizei sucht Zeugen

Nach der tödlichen Gewalttat am Uelzener Bahnhof sucht die Polizei weitere Zeugen. Ein 18-Jähriger soll in der Nacht zu Sonntag einen 55-jährigen Mann gestoßen oder getreten haben, sodass dieser eine Treppe herunterstürzte. Er starb laut Polizei infolge eines Schädel-Hirn-Traumas. Der 18-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er schweige zu den Vorwürfen, so die Polizei. Die Ermittler wollen nun den Tathergang und mögliche Kontakte zwischen Täter und Opfer rekonstruieren. Sie bitten Passanten oder Bahnreisende, die sich vom 13. auf den 14. Juli zwischen 23.30 Uhr und 2 Uhr im Bahnhofsbereich aufgehalten haben, sich unter der Telefonnummer (0581) 93 00 zu melden.

VIDEO: Videoüberwachung nahm tödlichen Treppensturz nicht auf (16.07.2024) (2 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.07.2024 | 13:30 Uhr