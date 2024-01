Stand: 25.01.2024 10:44 Uhr Tankstellenraub: Zeuge verfolgt Verdächtigen bis nach Hause

Die Polizei hat dank eines aufmerksamen Zeugen einen mutmaßlichen Tankstellenräuber in Gnarrenburg (Landkreis Rotenburg) festgenommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein maskierter 20-Jähriger am Mittwochmorgen eine Tankstelle im Ort gestürmt und die Angestellte mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Mit dem erbeuteten Geld sei er auf einem Fahrrad weggefahren. Der Zeuge war auf den Vorfall aufmerksam geworden und verfolgte den 20-Jährigen mit seinem Auto bis zu dessen Wohnung, so die Polizei. Von dort aus rief er die Beamten, die den mutmaßlichen Täter fassten. In der Wohnung des 20-Jährigen fanden die Beamten die Beute und die mutmaßliche Tatwaffe.

