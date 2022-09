Stand: 27.09.2022 13:04 Uhr Tafeln im Raum Lüneburg brauchen Spenden

Weniger Lebensmittel und immer mehr bedürftige Menschen - vor diesem Problem stehen gerade viele Tafeln. Auch in Lüneburg ist die Lage angespannt, wie Renate Kurzhals von der dortigen Tafel sagte. Seit März sei die Zahl der Bedürftigen kontinuierlich gestiegen - auf nun bis zu 150 Menschen pro Tag. Sabine Rüdiger von der Tafel Lüchow-Dannenberg sagte, dass die Tafel aktuell sehr auf Spenden angewiesen sei. Von den Supermärkten komme immer weniger Ware, da diese selbst weniger einkauften. Noch werde aber niemand bei der Tafel nach Hause geschickt. Dieter Dehn von der Tafel in Soltau erklärte, dass es vor allem an frischen Lebensmitteln wie Gemüse und Obst mangele. Es gebe auch ein anderes Problem: Dadurch, dass sich die Anzahl der Bedürftigen nahezu verdoppelt habe, wachse auch der Neid. Doch die Bedürftigkeit einiger ukrainischer Kriegsflüchtlinge sei höher als die anderer Soltauer, sagte Dehn. Insgesamt sind die Tafeln von Spenden abhängig, aktuell mehr denn je. Infos zu Spenden und ehrenamtlicher Hilfe finden sich auf den Internetseiten der Tafeln.

