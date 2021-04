Stand: 22.04.2021 11:44 Uhr Strengere Corona-Regeln in der Gemeinde Schwarmstedt

In der Gemeinde Schwarmstedt im Heidekreis gelten seit Donnerstag zum Teil strengere Corona-Regeln. Das hat der Krisenstab des Heidekreises angesichts des hohen Inzidenzwertes in der Gemeinde beschlossen. Der Wert liege in Schwarmstedt aktuell bei 322. Die Schulen wechseln dort bis auf einige Ausnahmen in den Distanzunterricht, die Kitas sind geschlossen - mit Ausnahme der Notbetreuung. Auf weitergehende Regelungen für den privaten Bereich und den Einzelhandel solle aber zunächst noch verzichtet werden, heißt es.

