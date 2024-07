Stand: 05.07.2024 10:40 Uhr Streit um Elbbrücke: Neubau wird unwahrscheinlicher

Der Bau einer Elbbrücke bei Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) wird zunehmend unwahrscheinlich. Am Donnerstagabend hat der Gemeinderat beschlossen, weitere Planungsarbeiten für den Brückenneubau zu verbieten. Dazu sprach der Rat sogar ein Betretungsverbot für das Gemeindegebiet für alle Planerinnen und Planer aus. Zuvor hatte der Petitionsausschuss in Hannover am Mittwochnachmittag den Antrag zurückgewiesen, dass der Landtag entscheidet, ob eine Brücke gebaut werden soll oder nicht. Eine Brückenbefürworterin hatte das gefordert. Die Entscheidung müsse vor Ort getroffen werden, nicht im Landtag, so der Petitionsausschuss. Der Landkreis Lüneburg setzt sich seit der Wiedervereinigung für den Bau einer Elbbrücke ein.

