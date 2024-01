Stand: 19.01.2024 12:36 Uhr Petition: 5.000 Unterschriften für Elbbrücke bei Neu Darchau

Eine Initiative für den Bau einer Elbbrücke bei Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat nach eigenen Angaben mehr als 5.000 Unterschriften für eine solche Brücke gesammelt. Damit müsse sich der Petitionsausschuss des Landtages mit dem Anliegen beschäftigen, erklärte einer der Mit-Organisatoren. Als Gründe für die Brücke bei Neu Darchau geben die Organisatoren unter anderem an, dass Rettungswagen nachts die Fähre nicht nutzen könnten. Allerdings ist das Vorhaben in der Gemeinde umstritten: 2021 hatte sich eine deutliche Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner in einer Umfrage gegen die Zufahrt zur Brücke durch ihren Ort ausgesprochen - unter anderem, weil sie dadurch deutlich mehr Verkehr befürchten. Um den Bau der Brücke wird seit Jahrzehnten gerungen. Bisher scheitert der Plan an der unklaren Finanzierung und der Frage, wer die Instandhaltungskosten trägt.

