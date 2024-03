Stand: 27.03.2024 14:40 Uhr Straße drei Meter angehoben: Aus Kreuzung wird Kreisverkehr

Am Gründonnerstag gibt der Landkreis Harburg in Bendestorf einen neuen Kreisverkehr frei. Bislang hatten sich dort die Kreisstraßen K12 und K54 in einer Kreuzung getroffen, an der es häufiger zu Unfällen gekommen war. Nach Angaben des Landkreis war die Kreuzung schwer einsehbar - dafür sorgte auch die Steigung der Kreisstraße 12 in Richtung Kreuzung. Im Rahmen der Bauarbeiten sei die Straße um bis zu drei Meter angehoben worden.

