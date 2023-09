Stand: 15.09.2023 10:43 Uhr Steinwürfe? Unbekannte zerstören Kunstwerk in Stade

Unbekannte Täter haben im Agathenburger Schlosspark in Stade das Kunstwerk "Looking Glass" schwer beschädigt. Dabei handelt es sich um eine polierte Spiegelscheibe aus Edelstahl auf einer Insel im Schlossteich, die nun mehrfach eingedellt ist. Laut Polizei haben der oder die Täter offenbar mit Steinen auf die Scheibe geworfen. Es sei ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstanden. "Wir sind alle echt schockiert", sagte die Kuratorin Claudia Rasztar dem NDR Niedersachsen. Noch am Montag habe sie das Kunstwerk für ihren Instagram-Auftritt gefilmt, in der Nacht zu Dienstag müsse die Tat dann passiert sein. Die Kulturstiftung gebe es seit 32 Jahren und von Anfang an habe Kunst im Park dazugehört. "Noch nie gab es Vandalismus, höchstens mal kleinere Schäden und Müll", sagte Rasztar. "Und jetzt das." Die Polizei Horneburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (04163) 82 89 50 entgegen.

