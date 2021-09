Stand: 16.09.2021 09:26 Uhr Starkregen-Schäden in Adendorf: Gemeinde prüft Kanalrohre

Nach dem Starkregen am Wochenende müssen in Adendorf (Landkreis Lüneburg) immer noch größere Schäden behoben werden. Nach Angaben der "Landeszeitung" ist besonders ein Hotel betroffen. Dort war Wasser in die Schwimmbadtechnik eingedrungen. Wasser lief der Zeitung zufolge auch in eine Marzipanfabrik, einen Supermarkt, eine Arztpraxis sowie in zahlreiche private Keller. Die Gemeinde will nun für künftige Starkregenfälle wappnen und prüfen, ob die Kanalrohre groß genug sind.

