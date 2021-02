Stand: 08.02.2021 13:49 Uhr Stade verteilt kostenlose medizinische Masken

Zum Schutz vor Corona bekommen Bürgerinnen und Bürger in Stade zwei kostenlose medizinische Masken. Laut Stadt können die Masken ab sofort im Rathaus abgeholt werden. Es handele sich um partikelfiltrierende Halbmasken nach dem KN95-Standard, sagte ein Sprecher. Sie seien mit dem FFP2-Standard vergleichbar und für Supermarktbesuche oder die Nutzung im öffentlichen Nahverkehr geeignet. Außerdem starten in dieser Woche Schnelltests in den Kindertagesstätten: Die rund 300 Beschäftigten der zwölf städtischen Kitas können sich freiwillig auf Corona testen lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.02.2021 | 06:30 Uhr