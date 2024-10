Stand: 07.10.2024 10:03 Uhr Sanitäterin bei Einsatz angegriffen und schwer verletzt

Eine Rettungssanitäterin ist bei einem Einsatz in Stade attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei und der Landkreis Stade am Freitag mitteilten, ereignete sich der Vorfall bereits am 24. September. Die 47-Jährige habe in einem Rettungswagen offene Wunden einer 20-Jährigen versorgt. Unvermittelt habe die Patientin auf die Sanitäterin eingeschlagen und sie am Kopf verletzt. Die Helferin habe in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. In der Folge attackierte die 20-Jährige auch die hinzugerufenen Polizisten. Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen Körperverletzung und Angriffs auf Einsatzkräfte. Ihr 35-jähriger Freund, der die Behandlung gestört haben soll, muss sich demnach wegen Beleidigung, Bedrohung und Angriffs auf Einsatzkräfte verantworten.

