Stand: 09.10.2024 16:17 Uhr Wut über Wartezeit: 38-Jähriger greift Krankenhausmitarbeiterin an

In Stade hat am Dienstagmorgen ein 38-Jähriger eine Mitarbeiterin in einem Krankenhaus angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann wegen einer Routineuntersuchung seiner Mutter in dem Klinikum. Als sich eine verlängerte Wartezeit abzeichnete, sei der 38-Jährige gewalttätig geworden. Laut Polizei schlug er der 52-jährigen Klinikmitarbeiterin ins Gesicht. Außerdem warf er einen Stuhl nach ihr, der die Frau aber verfehlte. Das Klinikpersonal habe den Mann daraufhin aus dem Krankenhaus verwiesen. Der 38-Jährige sei laut Polizei "völlig überflüssig" im Klinikum gewesen, da die Mutter von ihrem Ehemann begleitet worden sei. Beim Eintreffen der Polizei war der Randalierer den Angaben zufolge nicht mehr vor Ort. Die 52-Jährige wurde verletzt und musste im Klinikum medizinisch versorgt werden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der 38-Jährige zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war. Gegen ihn wurde Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung erstattet.

