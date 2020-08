Stand: 25.08.2020 10:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Stade: Bewaffneter Räuber überfällt Supermarkt

Ein unbekannter Mann hat am späten Montagabend einen Penny-Markt in Stade überfallen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei bedrohte er eine Angestellte mit einer Waffe und zwang sie, Bargeld aus der Kasse in eine mitgebrachte Tüte zu verstauen. Die 52-jährige Angestellte erlitt einen Schock. Der Räuber entkam unerkannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.08.2020 | 09:30 Uhr