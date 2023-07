Stand: 18.07.2023 21:25 Uhr Sottrum: Auto auf A1 fängt Feuer - Totalschaden

Auf der A1 Richtung Hamburg ist am Dienstagabend bei Sottrum (Landkreis Rotenburg) ein Auto in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Kleinwagen schon komplett, wie es in einer Mitteilung hieß. Obwohl die Einsatzkräfte demnach sofort zu löschen begannen, konnten sie einen Totalschaden an dem Wagen nicht mehr verhindern. Im Einsatz waren 25 Kräfte mit drei Wagen. Nach einer halben Stunde sei "Feuer aus" gemeldet worden, teilte die Feuerwehr mit. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.

