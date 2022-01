Stand: 07.01.2022 09:43 Uhr Sorge wegen Afrikanischer Schweinepest im Nordosten

Auch in Niedersachsen machen sich Jäger und Landwirte Sorgen um ein mögliches Auftreten der Afrikanischen Schweinepest. Noch ist das Bundesland nicht betroffen. Allerdings wurden in Mecklenburg-Vorpommern schon mehrere Fälle registriert, auch unweit der Landesgrenze zu Niedersachsen. Das bereite Sorgen, heißt es von den Niedersächsischen Landesforsten. Am Donnerstag wurden bei einer regulären Jagd im Forstamtsbereich Oerrel im Heidekreis unter anderem 13 Wildschweine geschossen. Die Tiere vermehren sich sehr schnell.

