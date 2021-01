Stand: 22.01.2021 07:18 Uhr Soltau: Kerze löst Brand in Mehrfamilienhaus aus

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Soltau (Heidekreis) hat einen Schaden von rund einer halben Million Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Brand am Donnerstagabend in einer der Wohnungen ausgebrochen. Grund war offenbar eine brennende Kerze. Zwei der sieben Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Die Feuerwehr rettete eine Person mit einer Drehleiter von einem Balkon.

