Stand: 13.10.2023 08:39 Uhr Solidarität mit Israel: Kundgebungen in Lüneburg und Buxtehude

Ein breites politisches Bündnis will am Samstag in Lüneburg und Buxtehude (Landkreis Stade) ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit Israel setzen. Die Lüneburger CDU, SPD, Grüne, FDP und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit wollen um 17 Uhr auf dem Lüneburger Marktplatz eine Kundgebung veranstalten. Die Initiatoren verurteilen die Angriffe der Terrororganisation Hamas. Weiter heißt es: Auf den Straßen dürfe es keinen Platz für diejenigen geben, die den Terror gegen Israel und den Tod unschuldiger Menschen feiern. In Buxtehude wird die Kundgebung am Hase-und-Igel-Brunnen stattfinden. Organisator ist der Stadtjugendring zusammen mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, den Jusos, der Jungen Union, der Grünen Jugend, den Jungen Liberalen, der freien evangelischen Gemeinde sowie den Buxtehuder Verbänden von CDU, SPD, Grünen und FDP. Nach Auskunft der Polizeidirektion Lüneburg gibt es bislang keine weiteren angemeldeten Demonstrationen, auch nicht von Hamas-Sympathisanten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.10.2023 | 08:30 Uhr