Stand: 12.10.2023 21:21 Uhr Braunschweig zeigt sich mit Israel solidarisch

Zu einer Solidaritätskundgebung für die Menschen in Israel haben sich nach Schätzungen der Polizei am Donnerstag rund 440 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Rathaus in Braunschweig versammelt. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) übermittelte in seiner Ansprache Grußworte aus Braunschweigs Partnerstadt Kyriat Tivon im Norden Israels. Ein 17-Jähriger berichtete von Begegnungen mit israelischen Freunden, die er bei einem Jugendaustausch mit der Partnerstadt kennengelernt hat.

VIDEO: "Solidarität mit Israel": Kundgebung in Braunschweig (12.10.2023) (2 Min)

