Stand: 16.08.2024 12:20 Uhr Soldaten aus Rotenburg starten zu NATO-Übung in Litauen

Seit Freitag sind rund 1.000 Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 91 aus Rotenburg auf dem Weg zur NATO-Übung "Grand Eagle" nach Litauen. Nach Angaben der Bundeswehr findet die Übung auf dem litauischen Truppenübungsplatz Pabradé nördlich der Hauptstadt Vilnius statt - nur zehn Kilometer entfernt von der Grenze zu Weißrussland. Dort würden bis September mit Verbündeten aus Litauen, Tschechien und den USA auch komplexe Gefechtsschießen trainiert. An ähnlichen Übungen hatten die Rotenburger Soldaten bereits von Februar bis April in Polen und Litauen teilgenommen. Es gehe darum, schnell, flexibel und mit hoher Feuerkraft an der Ostgrenze der NATO eingesetzt werden zu können, erklärte ein Presseoffizier. Die Übung diene auch dazu, mögliche Feinde abzuschrecken.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr