Stand: 20.11.2020 14:47 Uhr Seniorenheim in Rosche: Fast alle Bewohner haben Corona

Bei einem zweiten Corona-Test in einem Seniorenheim in Rosche sind 35 Bewohner erneut positiv getestet worden. Die Zahl der infizierten Mitarbeiter in dem Heim im Landkreis Uelzen erhöhte sich um weitere drei auf 18 Personen. Damit sind nahezu alle Bewohner und Pflegekräfte infiziert. Zwei Bewohner sind gestorben. Das Gesundheitsamt hatte das Heim bereits am Wochenende unter Quarantäne gestellt. Ein erster Test hatte nach Angaben des Landkreises bei 50 getesteten Personen eine Infektion nachgewiesen - also bei dreien weniger als im aktuellen Test. Diese hohe Quote sei derart aus der Statistik gefallen, dass noch einmal getestet werden musste, sagte ein Landkreis-Sprecher. Durch diesen Corona-Ausbruch ist der Inzidenzwert für den Landkreis Uelzen auf über 100 gestiegen. Nach Angaben des Landkreises bleiben Schulen und Kitas aber weiter geöffnet, weil der Ausbruch klar einzugrenzen sei.

