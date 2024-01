Stand: 12.01.2024 10:48 Uhr Frontalzusammenstoß bei Salzhausen: Ein Beteiligter stirbt

Nach einem Verkehrsunfall bei Salzhausen (Landkreis Harburg) am Donnerstag ist ein Beteiligter im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei mit. Demnach war ein 42-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf einer Landstraße auf die Gegenspur geraten und dort mit dem Auto eines 62-Jährigen frontal zusammengestoßen. Zunächst meldete die Polizei drei Schwerverletzte: die beiden Fahrer und eine Beifahrerin. Doch dann erlag der 62-jährige Fahrer des gerammten Autos in einer Hamburger Klinik seinen Verletzungen. Warum der Unfallverursacher in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar. Er konnte noch nicht vernommen werden. Die Polizei Salzhausen bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (04172) 98 66 10 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.01.2024 | 09:30 Uhr