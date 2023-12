Stand: 05.12.2023 15:55 Uhr Schwarzfahrer mit Kokain und Messern im ICE erwischt

Die Bundespolizei hat am Dienstag am Bahnhof Uelzen bei einem Mann Drogen und zwei "dolchähnliche Messer" gefunden. Nach Angaben der Polizei war der 37-Jährige ohne Fahrschein unterwegs, weigerte sich aber auszusteigen und wurde deshalb kontrolliert. Dabei fanden die Beamten sieben Gramm Kokain und die beiden Messer. Laut Polizei gab der Mann an, die Messer bei sich zu haben, weil es an seinem Wohnort Hannover "so unsicher" sei.

