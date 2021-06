Stand: 25.06.2021 08:00 Uhr Schutz vor Waldbränden: Projekt im Wendland startet

Im Wendland ist jetzt ein Modellprojekt zum Bekämpfen von Waldbränden gestartet. Forstarbeiter und Feuerwehrkräfte wollen in einem Teil des Gartower Forstes in einer rund 50 Meter breite Schneise Bäume beschneiden und das Unterholz entfernen. So könnten sowohl Waldbrände, die sich bodennah ausbreiten, gestoppt werden, wie auch Brände in den Baumkronen, hieß es. Ähnliche Projekte hätten sich in anderen europäischen Ländern bewährt.

