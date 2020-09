Stand: 11.09.2020 14:41 Uhr

Schüler attackieren 16-Jährigen mit Messer

Ein 16-jähriger Schüler ist am Freitagmorgen in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) von einer Schülergruppe brutal angegriffen worden. Das berichtet die Polizei. Die Gruppe aus Walsrode verletzten den Jugendlichen dabei mit einem Messer an Hand und Hals, außerdem schlugen und traten sie auf den 16-Jährigen ein. Dieser musste ins Heidekreisklinikum eingeliefert werden.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Der Attacke ging laut Polizei eine Auseinandersetzung voraus. Die fünf mutmaßlichen Täter flüchteten danach zwar vom Tatort, Polizeibeamte konnten sie aber später festnehmen. Gegen die 14- bis 18-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Was genau zu dem Streit führte, ist bislang noch unklar.

