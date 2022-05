Stand: 16.05.2022 19:50 Uhr Schon wieder: Großbrand auf Übungsplatz der Bundeswehr

Auf einem Übungsplatz der Bundeswehr im Landkreis Lüneburg haben Wiesen und Wald auf einer Fläche von 14.000 Quadratmetern gebrannt. Das Feuer sei am Montagmittag auf dem Standortübungsplatz Wendisch-Evern ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Am Nachmittag brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Verletzte gab es keine. Die Brandursache war zunächst unklar. Rund 200 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Löscharbeiten sollen noch die ganze Nacht dauern. "Wir versuchen nun mit Netzmittel, einem speziellen Löschwasser, die tieferen Waldschichten zu erreichen", sagte der Feuerwehrsprecher am Abend. Über eine Waldbrandkamera war das Feuer entdeckt worden. Erst Ende vergangener Woche hatte es im Emsland ein Feuer auf einem Bundeswehrgelände gegeben.

