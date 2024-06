Stand: 14.06.2024 08:14 Uhr Scharfkantige Walze nicht gesichert: Polizei stoppt Trecker

Bei gezielten Kontrollen von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen in den Landkreisen Celle und Stade hat die Polizei nach eigenen Angaben zahlreiche Mängel festgestellt. Demnach hätten 33 der 38 kontrollierten Maschinen in ihrem Zustand nicht auf der Straße unterwegs sein dürfen. In elf Fällen untersagten die Kontrolleure den Fahrern die Weiterfahrt. Einer der Trecker war laut Polizei mit einer scharfkantigen Walze ausgestattet, die hätte gesichert werden müssen. Ein anderes Gespann wurde wegen einer selbstgebauten Zugverbindung aus dem Verkehr gezogen. Neben den Verkehrssündern stoppten die Beamten auch einen Fahrer, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

