Stand: 08.08.2024 11:14 Uhr Rüstungskonzern Rheinmetall macht ein Drittel mehr Umsatz

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr um ein Drittel auf rund 3,8 Milliarden Euro gesteigert. Auch das operative Ergebnis konnte nach Angaben des Unternehmens auf 404 Millionen Euro fast verdoppelt werden. Das liege vor allem am Zukauf der Munitionsfirma Expal in Spanien. "So stark sind wir noch nie gewachsen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Das führe der Konzern darauf zurück, dass seit dem Überfall auf die Krim im Jahr 2014 ein strategischer Plan mit mehr Kapazitäten und neuen Werken verfolgt werde. Das größte Werk der Firma liegt in Unterlüß (Landkreis Celle). Dort entsteht derzeit ein neues Munitionswerk. Rheinmetall ist vor allem als Waffenschmiede, aber auch als Automobilzulieferer tätig.

AUDIO: Rheinmetall-Manager Bernhard: "Wir sind auch in der Ukraine unterwegs" (11.08.2024) (24 Min) Rheinmetall-Manager Bernhard: "Wir sind auch in der Ukraine unterwegs" (11.08.2024) (24 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min