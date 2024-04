Stand: 24.04.2024 13:25 Uhr Rotenburg: Wolf stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Eine Autofahrerin hat in Rotenburg am Mittwochmorgen mit ihrem Wagen einen Wolf erfasst. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war das Tier aus einem Graben unvermittelt auf die Bundesstraße 440 gelaufen. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Anschließend informierte sie die Polizei. Die Beamten fanden am Fahrbahnrand den totenWolf. Daraufhin wurde ein Wolfsberater des Landkreises Rotenburg verständigt.

