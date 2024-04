Stand: 12.04.2024 12:57 Uhr Polizei: Wolf auf A7 bei Hildesheim überfahren

Ein Wolf ist laut Polizei auf der A7 nördlich von Hildesheim von einem Auto angefahren worden und verendet. Ein 37 Jahre alter Autofahrer habe das Tier am Freitagmorgen zwischen der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und dem Autobahndreieck Hannover-Süd mit seinem Wagen erfasst, teilte die Polizei mit. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Während das tote Tier geborgen wurde, war die Autobahn in Richtung Hannover nach der Kollision rund 300 Meter vor dem Parkplatz "An der Alpe" kurzzeitig gesperrt. Anschließend sei ein Wolfsberater über den Unfall in Kenntnis gesetzt worden, so die Polizei.

