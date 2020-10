Stand: 12.10.2020 12:51 Uhr Rotenburg: Mann nach Attacke von Unbekannten schwer verletzt

Die Polizei in Rotenburg (Wümme) ermittelt nach einem Überfall auf zwei Autoinsassen. Gegen fünf Uhr stoppten mehrere Unbekannte am Sonntag den Wagen eines 22 Jahre alten Mannes aus Wilhelmshaven, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Täter schlugen auf den Fahrer und dessen 24-jährigen Beifahrer ein. Dieser Beifahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Ein Polizeisprecher sagte am Montag, die Hintergründe seien unklar.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.10.2020 | 10:30 Uhr