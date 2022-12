Stand: 04.12.2022 15:25 Uhr Rotenburg: Feuer auf Schrottplatz zerstört 37 Autos

Zu einem Großeinsatz sind in der Nacht auf Sonntag acht Feuerwehren aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) gerufen worden. Wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg am Sonntag mitteilte, brannte es auf dem Hof eines Autoverwerters. Beim Eintreffen der ersten Löschzüge standen auf dem Gelände demnach bereits zehn bis zwölf Alt-Fahrzeuge in Flammen. Da die Autos nach Angaben der Feuerwehr auf dem Schrottplatz sehr eng beieinander standen, konnte ein Übergreifen des Feuers zunächst nicht verhindert werden. Aus diesem Grund wurden weitere Feuerwehren aus dem Umkreis zum Brandort beordert, zeitweise kämpften 80 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Insgesamt seien durch das Feuer 37 Fahrzeuge komplett oder zum Teil zerstört worden, so die Feuerwehr Rotenburg. Verletzte gab es nicht. Angaben zur Brandursache oder zur Höhe des Schadens machte die Feuerwehr nicht. In der Nacht zu Sonnabend hatte ein Auto in Zeven (Landkreis Rotenburg/Wümme) gebrannt.

