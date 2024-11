"Rote Rosen": Zuschauer-Lieblinge verkünden Abschied von ARD Serie Stand: 20.11.2024 19:30 Uhr Kurz vor Ausstrahlung der neuen "Rote Rosen"-Staffel in der ARD haben mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler ihren Ausstieg aus der in Lüneburg spielenden Serie bekanntgegeben.

Am Set der "Roten Rosen" in Lüneburg werden sie nicht mehr dabei sein: die Schauspieler Jerry Kwarteng, Lara-Isabelle Rentinck, Hakim-Michael Meziani und Katja Frenzel. Die Geschichten ihrer Figuren seien nun auserzählt, heißt es von der Produktionsfirma Studio Hamburg Serienwerft. Die Serie lebe von verschiedenen, immer neuen Handlungssträngen. In jeder neuen Staffel gibt es eine neue Geschichte und eine neue Hauptfigur, auch "Hauptrose" genannt. Das sei Teil des Konzepts, schließe aber ein Wiedersehen mit den altbekannten Gesichtern nicht aus.

Rote-Rosen-Schauspieler gehen neue Wege

Schauspielerin Lara-Isabelle Rentinck gab ihren Ausstieg am Montag auf Instagram bekannt. Sechs Jahre war sie Teil der ARD Serie. "Diese Geschichte endet, eine andere geht weiter, meine", schreibt sie. Fans der Serie reagieren mit traurigen Emojis und kommentieren, dass sie Rentincks Figur "Amelie" vermissen werden. Ein Mitglied der Produktion sagt, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer die Charaktere der Serie als Freunde wahrnehmen würden. Die Erfahrung zeige aber, dass sie auch die neuen Figuren schnell ins Herz schließen.

Neue Staffel von Rote Rosen startet am Freitag

Während Jerry Kwarteng als "Dr. Hendrik Althaus" Ende November zum letzten Mal bei den "Roten Rosen" zu sehen sein wird, bleiben Rentinck, Frenzel und Meziani noch mehrere Monate Teil der Serie. Denn die Folgen werden im Voraus produziert. Am Freitag startet die 23. Staffel der Serie. Die erste Folge ist bereits am Donnerstag in der ARD Mediathek zu sehen. Schauspielerin und Neuzugang Lea Marlen Woitack spielt darin "Svenja", die Karriere im Hotel "Drei Könige" machen möchte und durch einen Schicksalsschlag verantwortlich für zwei Kinder ist. Mit ihr stehen junge Darsteller wie Alessia Mazzola, Francesco Oscar Schramm und Sarah Buchholzer zum ersten mal für die "Roten Rosen" vor der Kamera.