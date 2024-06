Stand: 12.06.2024 14:56 Uhr Stürmische Dreharbeiten: "Rote Rosen" feiern Folge 4.000

Von der ARD Telenovela "Rote Rosen" aus Lüneburg wird am Mittwoch die 4.000. Folge ausgestrahlt. Schon jetzt ist sie in der zu sehen. Die Dreharbeiten dazu fanden bereits im Winter statt. Für das Jubiläum hat die Produktionsfirma bei einem aufwendigen Außendreh einen Sturm nach Lüneburg geholt. Seit 2006 wird die Telenovela in der Hansestadt produziert. Wie im Mai bekannt wurde, soll die Produktion bis 2027 verlängert werden. Allerdings sollen die Folgen künftig nur noch eine halbe Stunde lang sein, derzeit dauert eine Folge 50 Minuten. Die Verlängerung der Telenovela ist kommende Woche Thema im ARD Rundfunkrat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.06.2024 | 13:30 Uhr