Doch keine Kürzung: "Rote Rosen" behalten gewohnte Sendelänge

Stand: 10.07.2024 19:56 Uhr

Fans der ARD-Telenovela "Rote Rosen" können aufatmen: Die Serie, die in Lüneburg gedreht wird, soll doch nicht in der Sendezeit halbiert werden. Die ARD nahm die Entscheidung am Mittwoch zurück.